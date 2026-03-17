Il Gip ha contestato a otto medici di aver scritto certificati anti-rimpatrio attestando infezioni gravi, pur lasciando liberi di circolare gli irregolari. Durante l’interrogatorio di garanzia, gli indagati hanno scelto di non rispondere e hanno presentato dichiarazioni spontanee per iscritto. La vicenda riguarda i certificati rilasciati in relazione a casi di stranieri senza regolare permesso.

Ravenna, 17 marzo 2026 – Nell’interrogatorio di garanzia, gli otto medici indagati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere affidando la loro difesa a dichiarazioni spontanee messe per iscritto. Ma nell’ordinanza cautelare, il giudice ha sottolineato che proprio quelle dichiarazioni hanno finito con il “ confermare la sussistenza ” del reato ipotizzato: cioè il falso ideologico per diversi certificati anti-rimpatrio. In particolare il gip Federica Lipovscek ha messo in evidenza il fatto che gli otto in sintesi avevano constatato la non idoneità ai cpr - centri di permanenza per il rimpatrio - di fronte alla incompletezza dei dati sanitari a disposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Certificati anti-rimpatrio, il Gip ai medici: “Scrivevate infezioni gravi, ma lasciavate gli irregolari liberi di andare in giro”

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