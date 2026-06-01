Da via Mannelli a Borgo San Frediano gli interventi a Firenze
Questa settimana a Firenze partiranno diversi interventi tra via Mannelli e Borgo San Frediano. I lavori riguardano strade e infrastrutture, coinvolgendo varie zone della città. Le operazioni sono in programma per migliorare le condizioni di alcune vie e garantire interventi di manutenzione. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti.
Firenze, 1 giugno 2026 - Da via Mannelli a Borgo San Frediano, sono diversi gli interventi a Firenze che prenderanno il via questa settimana a Firenze. In via Mannelli saranno effettuati in orario notturno i lavori di sostituzione di un chiusino della rete di telefonia. Dalle 23 di mercoledì 3 alle 6 di giovedì 4 giugno sarà chiuso il tratto tra viale Mazzini e via Varchi. Altri provvedimenti previsti: senso unico in via Varchi da via Masaccio verso via dei Mannelli; in viale Mazzini chiusura della corsia in direzione di via dei Mannelli da via Masaccio. Percorso alternativo: viale Mazzini - via Masaccio - via Varchi - via dei Mannelli. In Borgo San Frediano dal 3 giugno sono in programma i lavori per gli allacci alla rete elettrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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