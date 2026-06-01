da via mannelli a borgo san frediano gli interventi a firenze

Notizia in breve

Questa settimana a Firenze partiranno diversi interventi tra via Mannelli e Borgo San Frediano. I lavori riguardano strade e infrastrutture, coinvolgendo varie zone della città. Le operazioni sono in programma per migliorare le condizioni di alcune vie e garantire interventi di manutenzione. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti.