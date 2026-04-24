25 aprile 2026 a Firenze | celebrazione in piazza Poggi e corteo in San Frediano Bus deviati Alia chiude i contenitori

Il 25 aprile 2026 a Firenze si svolgono le celebrazioni ufficiali con una cerimonia in piazza Poggi e un corteo che attraversa San Frediano. Durante l’evento, sono previsti cambiamenti alla viabilità, con deviazioni degli autobus e la chiusura dei contenitori di raccolta differenziata da parte di Alia. Il pranzo antifascista in piazza Poggi, organizzato da diverse associazioni, registra il tutto esaurito.

FIRENZE – Tutto esaurito per il tradizionale appuntamento del 25 aprile con il pranzo antifascista in piazza Poggi, organizzato da Arci, Anpi, Casa del popolo di San Niccolò, Cgil, Udu Firenze Sinistra Universitaria, Studenti di sinistra e Cngei. Oltre al pranzo, fino alle 17 interventi dal palco, concerto della Casa del vento e dj set di Coqo Djette. Nel pomeriggio gli Studenti di sinistra da piazza Poggi convergeranno verso Santo Spirito, per ricongiungersi con la seconda mobilitazione, quella promossa da Firenze antifascista. In piazza Santo Spirito ci saranno interventi dal palco già dalle 15, quindi alle 17 la commemorazione di...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - 25 aprile 2026 a Firenze: celebrazione in piazza Poggi e corteo in San Frediano. Bus deviati. Alia chiude i contenitori Notizie correlate Manifestazione a Milano il 25 aprile, orari e percorso del corteo: chiuse alcune metro e bus deviatiDomani, sabato 25 aprile 2026, è in programma a Milano il tradizionale corteo per le celebrazioni della Festa della Liberazione. Leggi anche: 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sabato 25 aprile, torna la Strapazzata: modifiche alla viabilità e alla sosta; Lucca, il 27 aprile la festa di santa Zita; Cosa fare il 1 maggio 2026 a Firenze?; IL DOPPIO RITROVATO: A LUCCA UN CONVEGNO PER RISCOPRIRE L'ARTE CAMPANARIA. 25 aprile 2026 a Firenze: celebrazione in piazza Poggi e corteo in San Frediano. Bus deviati. Alia chiude i contenitoriTutto esaurito per il tradizionale appuntamento del 25 aprile con il pranzo antifascista in piazza Poggi, organizzato da Arci, Anpi, Casa del popolo di San Niccolò, Cgil, Udu Firenze Sinistra Universi ... firenzepost.it 25 Aprile a Firenze: due cortei in centro, misure di sicurezza e deviazioni busChiusura temporanea dei contenitori stradali lungo i percorsi dalle 13.30 e dalle 15.00; dalle 15.30 modifiche al trasporto pubblico per le linee ... firenzetoday.it In Piazza San Frediano a Lucca Per i festeggiamenti di Santa Zita. Dal 23 al 27 Aprile 2026 #lucca facebook