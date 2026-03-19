Morte di Riccardo Magherini | Comune di Firenze intitolerà un luogo in San Frediano per ricordarlo La famiglia ringrazia

Il Comune di Firenze ha deciso di intitolare un luogo nel quartiere di San Frediano a Riccardo Magherini, in segno di ricordo. La decisione è stata approvata questa mattina dalle commissioni cultura, sport e pace di Palazzo Vecchio. La famiglia di Magherini ha espresso gratitudine per questa scelta. La mozione riguarda la commemorazione pubblica dell’uomo scomparso.

Le commissioni cultura e sport e pace di Palazzo Vecchio hanno approvato stamani la mozione che impegna tutta l'amministrazione comunale "a individuare, insieme alla famiglia di Riccardo Magherini e nel confronto con le realtà sportive del territorio, un luogo toponomastico - preferibilmente a vocazione sportiva, o un'area di socialità, nel rione di Borgo San Frediano - da intitolare a Riccardo Magherini, con una dicitura commemorativa che faccia riferimento alla necessità di tutelare il valore dei diritti umani e della dignità di ogni persona". Il primo proponente è Dmitrij Palagi L'articolo Morte di Riccardo Magherini: Comune di Firenze intitolerà un luogo in San Frediano per ricordarlo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte di Riccardo Magherini: Comune di Firenze intitolerà un luogo in San Frediano per ricordarlo. La famiglia ringrazia Articoli correlati Morte di Riccardo Magherini a Firenze, la Corte europea condanna l’Italia. Risarcimento alla famigliaFirenze, 15 gennaio 2026 – La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella... Morte di Magherini a Firenze, la Corte europea condanna l’Italia. Risarcimento alla famigliaFirenze, 15 gennaio 2026 – La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella... Approfondimenti e contenuti su Morte di Riccardo Magherini Comune di... Argomenti discussi: 'Un luogo in San Frediano per ricordare Riccardo Magherini': approvata la risoluzione. San Frediano, un luogo per Riccardo MagheriniAl termine dei gradi di giudizio la Cassazione ha assolto i militari dell'Arma ma di recente la Cedu ha condannato l’Italia per il caso Magherini. Adesso la parola decisiva, tra le ipotesi quella di ... firenzetoday.it Riccardo Magherini, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morteLa Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l'uomo giaceva a terra immobilizzato dai ... ilmessaggero.it