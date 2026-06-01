Da un’idea di inclusione a un premio nazionale | Caterina Micolano conquista la Rosa d’Oro 2026

Da secoloditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Caterina Micolano ha ricevuto la Rosa d’Oro 2026, un premio nazionale. La sua attività si concentra sull’inclusione sociale, il lavoro e il riscatto delle persone più fragili. La premiazione riconosce il suo impegno in questi settori.

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Una vita dedicata all’inclusione sociale, al lavoro e al riscatto delle persone più fragili. È Caterina Micolano, fondatrice della Cooperativa Sociale Alice, la vincitrice della Rosa d’Oro 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato dal Canova Club alle donne che hanno raggiunto risultati straordinari grazie a talento, determinazione e impegno. La premiazione si è svolta a Roma, nella suggestiva cornice dell’Hadrianeum, a piazza di Pietra, durante la XXI edizione del Premio R.O.S.A. (Risultati Ottenuti Senza Aiuti), uno degli appuntamenti più attesi dedicati al merito femminile e all’eccellenza sociale. Oltre alla Rosa d’Oro, Micolano ha... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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