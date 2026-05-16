Ritorna a Salerno il Premio Nazionale Scena Teatro 2026 | parla Antonello De Rosa

A Salerno torna il Premio Nazionale Scena Teatro 2026, promosso dall'organizzazione Scena Teatro Management. La manifestazione si svolgerà nel corso dell'anno e coinvolgerà artisti e professionisti del settore teatrale a livello nazionale. La rassegna rappresenta un appuntamento importante per il teatro italiano, con premi e riconoscimenti che si susseguiranno durante la manifestazione. Alla presentazione ufficiale ha partecipato Antonello De Rosa, che ha illustrato i dettagli dell’evento.

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