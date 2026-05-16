Ritorna a Salerno il Premio Nazionale Scena Teatro 2026 | parla Antonello De Rosa
A Salerno torna il Premio Nazionale Scena Teatro 2026, promosso dall'organizzazione Scena Teatro Management. La manifestazione si svolgerà nel corso dell'anno e coinvolgerà artisti e professionisti del settore teatrale a livello nazionale. La rassegna rappresenta un appuntamento importante per il teatro italiano, con premi e riconoscimenti che si susseguiranno durante la manifestazione. Alla presentazione ufficiale ha partecipato Antonello De Rosa, che ha illustrato i dettagli dell’evento.
Una celebrazione dell’arte e della cultura: ritorna a Salerno il Premio Nazionale Scena Teatro 2026, promosso da Scena Teatro Management. La nona edizione del prestigioso riconoscimento che premia artisti, attori, personaggi che si sono distinti nel mondo dello spettacolo, del teatro, della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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