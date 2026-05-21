Il Coro Azzurro UNICEF ha ottenuto il primo premio assoluto alla quinta edizione del concorso musicale “Semplicemente Suono”, che si è tenuto a Mercogliano. La manifestazione, dedicata alle giovani forze corali, ha visto la partecipazione di diversi gruppi provenienti da varie parti del paese. La competizione si è svolta nel rispetto di un calendario che prevedeva prove e valutazioni da parte di una giuria qualificata. L’evento ha concluso con la consegna di una borsa di studio intitolata al preside Ciro Capossela.

Tempo di lettura: 3 minuti Straordinario successo alla quinta edizione del Concorso Nazionale e Borsa di Studio “Preside Ciro Capossela” — Semplicemente Suono, svoltosi a Mercogliano (AV). Il Coro Azzurro – UNICEF di Benevento ha conquistato il prestigioso 1° Premio Assoluto con la votazione di 98100, incantando la commissione esaminatrice e il pubblico in sala. Il traguardo raggiunto non rappresenta soltanto un riconoscimento artistico, ma premia un percorso pedagogico e sociale unico nel suo genere. La formazione accoglie infatti bambini e ragazzi a partire dai 5 anni d’età, unendo in un solo organico vocalità, attitudini e interessi musicali estremamente eterogenei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trionfo d’inclusione e musica: il Coro Azzurro UNICEF conquista il 1° Premio Assoluto al Concorso Nazionale “Semplicemente Suono”

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