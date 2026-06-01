Da Trump condizioni più dure per l’Iran Netanyahu avanza in Libano Macron chiama l’Onu

Il governo statunitense ha chiesto a Teheran di rinunciare all’acquisto di armi nucleari, imponendo condizioni più dure sui programmi nucleari iraniani. Nel frattempo, le forze israeliane hanno preso il controllo di un’ex fortezza crociata a circa 15 chilometri dal confine libanese. Il premier israeliano ha annunciato avanzamenti delle operazioni nel sud del Libano. In Europa, il presidente ha contattato le Nazioni Unite per discutere delle tensioni nella regione.

La partita diplomatica tra Stati Uniti e Iran entra in una fase più delicata, mentre sul terreno continuano a intrecciarsi tensioni militari e manovre strategiche che coinvolgono anche Israele e il Libano. Al centro del confronto resta lo Stretto di Hormuz, passaggio fondamentale per il commercio energetico mondiale, che Washington considera una condizione imprescindibile per qualsiasi accordo con Teheran. Secondo quanto rivelato dal New York Times, il presidente americano Donald Trump ha inviato alla Repubblica Islamica una controproposta significativamente più rigida rispetto alla bozza discussa nelle ultime settimane. Pur senza entrare... 🔗 Leggi su Laverita.info

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Di Balik Keyakinan Trump, Ada Peran Netanyahu yang Anggap Iran Sebagai Ancaman Besar

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Intesa vicina ma firmo solo alle nostre condizioni, a partire dal nucleare. Poi Donald sente i Paesi del Golfo: alcuni favorevoli a un altro assalto per piegare l’Iran. Rubio più cauto ma ottimista. Ipotesi tregua di 60 giorni. di @Ste2566 x.com

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