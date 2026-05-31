L’Idf avanza troppo in Libano Parigi chiede una riunione lampo al Consiglio Onu Gli Usa inviano all’Iran una proposta di accordo inasprita da Trump – La diretta

Notizia in breve

Parigi ha richiesto una riunione urgente al Consiglio delle Nazioni Unite a causa dell’avanzata delle forze israeliane nel Libano. Gli Stati Uniti hanno inviato all’Iran una proposta di accordo modificata e più rigida rispetto a quella precedente, secondo quanto riferito. Trump ha dichiarato che i negoziati con l’Iran sul nucleare e sullo stretto di Hormuz stanno procedendo lentamente e che non ha fretta di concluderli.