L’Idf avanza troppo in Libano Parigi chiede una riunione lampo al Consiglio Onu Gli Usa inviano all’Iran una proposta di accordo inasprita da Trump – La diretta
Parigi ha richiesto una riunione urgente al Consiglio delle Nazioni Unite a causa dell’avanzata delle forze israeliane nel Libano. Gli Stati Uniti hanno inviato all’Iran una proposta di accordo modificata e più rigida rispetto a quella precedente, secondo quanto riferito. Trump ha dichiarato che i negoziati con l’Iran sul nucleare e sullo stretto di Hormuz stanno procedendo lentamente e che non ha fretta di concluderli.
«I negoziati procedono lentamente, ci vuole tempo. Non ho fretta». A dirlo è Donald Trump dopo il mancato raggiungimento di un’intesa con l’Iran per due dossier in particolare: il nucleare e lo stretto di Hormuz. Proprio per questo, il presidente statunitense avrebbe deciso di rivedere i termini dell’accordo in discussione con Teheran. Secondo tre funzionari citati dal New York Times, Trump avrebbe irrigidito le condizioni di un potenziale accordo quadro con la Repubblica islamica e inviato le nuove proposte alle autorità iraniane per una valutazione. Tutti gli aggiornamenti Foto copertina: ANSA Abedin Taherkenareh Un uomo tiene in mano la... 🔗 Leggi su Open.online
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