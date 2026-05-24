L’accordo tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz è vicino, con un’intesa raggiunta e 60 giorni di tempo per risolvere il dossier nucleare. Si parla di un’eventuale pace immediata in Libano. Il premier israeliano si oppone all’accordo e ha chiamato il presidente degli Stati Uniti.

Roma, 24 maggio 2026 - L’accordo tra Usa e Iran per la fine della guerra e la riapertura dello Stretto di Hormuz è vicino. Secondo Axios Washington e Teheran avrebbero dato l’ok a un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni permettendo così l’immediata riapertura dello Stretto e l’inizio di nuove trattative sul delicato tema del nucleare iraniano. Axios, che cita funzionari e altre fonti Usa, sottolinea che Teheran ha accettato di rimuovere le mine nello Stretto e di consentire il libero transito delle navi commerciali, a sua volta la Marina Usa sospenderà il blocco dei porti iraniani, inoltre Washington sarebbe pronta a concedere limitate deroghe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, media: “Accordo sulla riapertura di Hormuz, poi 60 giorni per risolvere il nodo nucleare e subito pace in Libano”. Ma Netanyahu è contrario e chiama Trump

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Guerra in Iran, media: “Accordo per la riapertura di Hormuz, poi 60 giorni per risolvere nodo nucleare e subito la pace in Libano”. Ma Netanyahu è contrario e chiama TrumpL’accordo tra Stati Uniti e Iran prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz, con un periodo di 60 giorni per affrontare la questione nucleare.

Usa-Iran, accordo vicino: Hormuz aperto, pace in Libano e 60 giorni per parlare di nucleare. Netanyahu e i falchi nel panicoIl tratto di mare tra Iran e Oman è stato riaperto, consentendo di nuovo il transito nel Golfo di Hormuz.

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