Sofia, nota per aver attirato l'attenzione di personaggi pubblici, ha incontrato anche il presidente della Repubblica. La bambina è apparsa in una foto insieme al capo dello Stato, che ha condiviso sui propri canali social. La visita si inserisce in una serie di incontri pubblici e momenti di incontro con personalità di rilievo. La foto mostra Sofia sorridente accanto al presidente, senza ulteriori dettagli sul contesto dell'incontro.

Roma, 1 giugno 2026 – Dopo Sinner, Mattarella. La piccola Sofia, diventata ‘famosa’ per i suoi saltelli di gioia di fianco al tennista nonostante stia affrontando una dolorosa battaglia contro il cancro, ha conquistato prima il cuore di tutti gli italiani e ora anche quello del presidente della Repubblica. Una tenerissima foto infatti li ritrae insieme al Quirinale. Con lo stesso sorriso visto agli Internazionali di Roma, dove Sofia ha ‘snobbato’ Medvedev per accompagnare in campo solo ed esclusivamente il suo idolo Jannik, oggi ha incontrato un altro suo mito, Sergio Mattarell a, ai Giardini del Quirinale aperti eccezionalmente per accogliere le categorie fragili della popolazione assieme a tante associazioni di volontariato e Terzo Settore per qualche ora di svago e musica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Quotidiano.net - Da Sinner a Mattarella, Sofia conquista anche il Quirinale. La dolcissima foto col presidente della Repubblica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner e il trionfo a Roma: Adesso devo riposarmi un po', ho dato tanto anche mentalmente

Notizie e thread social correlati

Da Alife al Quirinale, la piccola Emilia Zarrone nominata Alfiere della Repubblica da Mattarella | FOTOUna bambina di Alife è stata nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica.

2 giugno, la piccola Sofia abbracciata da Mattarella: la bimba al Quirinale dopo l’incontro con SinnerIl 2 giugno, una bambina di nome Sofia ha incontrato il presidente della Repubblica al Quirinale, dove è stata abbracciata.

Temi più discussi: Cavalieri del lavoro, il presidente Mattarella premia l'eccellenza dello sport; Il Presidente Mattarella prova al Quirinale il nuovo modello Ferrari: Luce; Mattarella alla presentazione della nuova Ferrari Luce al Quirinale; La Repubblica fa 80 anni. Verdone, Morandi, Del Piero sul palco di Mattarella.

Da Sinner a Mattarella, Sofia conquista anche il Quirinale. La dolcissima foto col presidente della RepubblicaDiventata famosa per i saltelli di gioia accanto al tennista nonostante stia affrontando una battaglia difficile, la piccola corre ad abbracciare il presidente della Repubblica ... quotidiano.net

Festa della Repubblica: da Sinner a Mattarella, la piccola Sofia conquista il Colle durante l'apertura dei Giardini del QuirinaleL'evento voluto dal presidente con le categorie più fragili, le associazioni di volontariato e del terzo settore ... roma.corriere.it

#ImpariamoLaCostituzione con Sinner, 73 settimane da n1 del mondo. Articolo da emendare, la nuova versione recita: Le leggi sono promulgate dal signor Mattarella x.com

Sinner chasing his first title in Rome. Applause for Mattarella in the authorities’ gallery reddit