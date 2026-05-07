Da Alife al Quirinale la piccola Emilia Zarrone nominata Alfiere della Repubblica da Mattarella | FOTO

Una bambina di Alife è stata nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica. La cerimonia si è svolta al Quirinale e la notizia ha suscitato entusiasmo nella provincia di Terra di Lavoro, coinvolgendo in particolare la comunità locale. La nomina rappresenta un riconoscimento ufficiale e simbolico, celebrato con una fotografia pubblicata sui social media.

Un riconoscimento che riempie d’orgoglio l’intera provincia di Terra di Lavoro e in particolare la comunità di Alife. La giovane Emilia Zarrone, appena 13 anni, è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” per il suo.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Una casertana nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente MattarellaIl Presidente della Sergio Mattarella ha conferito alla casertana Emilia Zarrone l'Attestato d'Onore di Alfiera della Repubblica. Marco Mazzariol, il 15enne trevigiano affetto da distrofia muscolare di Duchenne nominato Alfiere della Repubblica da MattarellaTREVISO - Marco Mazzariol giovane trevigiano, è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Contenuti di approfondimento Si parla di: Emilia Zarrone nominata Alfiere della Repubblica da Mattarella. Da Alife al Quirinale, la piccola Emilia Zarrone nominata Alfiere della Repubblica da Mattarella | FOTOLa 13enne casertana premiata dal Presidente della Repubblica per la straordinaria amicizia con un compagno autistico: Un esempio di sensibilità, inclusione e umanità ... casertanews.it Alife, Emilia Zarrone è tra i 28 alfieri della Repubblica: il legame speciale con NicolòA volte basta un semplice gesto per innescare un vero e proprio effetto farfalla che permette di creare legami speciali, di stabilire rapporti familiari inediti, di realizzare una rete di connessioni ... ilmattino.it