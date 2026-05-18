Da quando nel 2017 è diventata madre di Alexis Olympia Ohanian Jr., Serena Williams ha trascorso più di 24 ore con la figlioletta. La campionessa di tennis ha condiviso in più occasioni come la nascita della bambina abbia influenzato la sua quotidianità. In passato, è stata frequentemente presente ai tornei e agli allenamenti, ma ora dedica molto del suo tempo alla famiglia. La donna ha anche raccontato di aver avuto difficoltà a separarsi dalla figlia in alcune occasioni.

Da quando, nel 2017, è diventata mamma di Alexis Olympia Ohanian Jr., la vita di Serena Williams ha preso una direzione completamente diversa. Dopo anni scanditi da allenamenti, tornei e vittorie sui campi di tutto il mondo, l’ex campionessa di tennis ha raccontato più volte di aver ridefinito le proprie priorità con l’arrivo delle figlie (nel 2023 è arrivata anche Adira River ), nate dal matrimonio con l’imprenditore co-fondatore di Reddit Alexis Ohanian. Ospite del podcast IMO condotto da Michelle Obama e Craig Robinson, l’ex campionessa di tennis ha parlato del suo approccio alla maternità e del forte desiderio di essere sempre presente nella crescita delle bambine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Serena Williams, che non ha mai passato più di 24 ore lontana dalla figlia maggiore

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Non penso che il problema dell’ozempic sia collegato a quello che hai descritto sopra. Ma è una piaga separata, pensa che lo promuove Serena Williams che non è come quelle che hai postato. Quello che dico è che secondo me la body positivity ci può esse x.com

Serena Williams al roast di Kevin Hart !? reddit

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