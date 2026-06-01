Da Ranocchia a Tacchinardi Sport Mediaset Live infiamma Riccione | calciomercato campioni e show
Domenica 31 maggio, Riccione ha ospitato l’evento “SportMediaset Live Riccione 2026”, che ha attirato un vasto pubblico con incontri, interventi e spettacoli legati al calcio e al calciomercato. Durante la giornata, sono stati presentati alcuni calciatori, tra cui ex campioni, e sono stati discussi temi di attualità sportiva. L’appuntamento si è svolto tra piazzale San Martino e la spiaggia, diventando un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori.
Un’intera giornata all’insegna dello sport, dello spettacolo e della grande passione calcistica: successo di pubblico per “SportMediaset Live Riccione 2026”, che domenica, 31 maggio, ha trasformato piazzale San Martino e la spiaggia adiacente nel quartier generale del giornalismo sportivo e degli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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