Da Ranocchia a Tacchinardi Sport Mediaset Live infiamma Riccione | calciomercato campioni e show

Notizia in breve

Domenica 31 maggio, Riccione ha ospitato l’evento “SportMediaset Live Riccione 2026”, che ha attirato un vasto pubblico con incontri, interventi e spettacoli legati al calcio e al calciomercato. Durante la giornata, sono stati presentati alcuni calciatori, tra cui ex campioni, e sono stati discussi temi di attualità sportiva. L’appuntamento si è svolto tra piazzale San Martino e la spiaggia, diventando un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori.