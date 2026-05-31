Ranocchia a Sport Mediaset | Dimarco sembrava Roberto Carlos! La forza di Chivu dal punto di vista umano

Da internews24.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ranocchia ha commentato a Sport Mediaset, affermando che Dimarco ricordava Roberto Carlos per le sue caratteristiche. Ha anche parlato della forza di Chivu, sottolineando l’aspetto umano.

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