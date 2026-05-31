Ranocchia ha commentato a Sport Mediaset, affermando che Dimarco ricordava Roberto Carlos per le sue caratteristiche. Ha anche parlato della forza di Chivu, sottolineando l’aspetto umano.

Calciomercato Inter LIVE: Avviata la trattativa con l’Atalanta per Palestra. Solet arriva a una sola condizione Mercato Inter, intrigo Carlos Augusto: spunta l’ipotesi di scambio con Koné. I dettagli Mercato Inter, scatto per la porta: Provedel apre al progetto nerazzurro. Ecco tutti i dettagli Mercato Inter, Vlahovic sempre più lontano dalla Juventus: il club nerazzurro ci pensa e attende sviluppi. I dettagli Mercato Inter, per un Bisseck che va un Solet che arriva: ecco la proposta nerazzurra all’Udinese. I dettagli Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Carbone saluta l’Inter Primavera: «Le parole nonn basteranno mai per dire ciò che provo per voi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ranocchia a Sport Mediaset: «Dimarco sembrava Roberto Carlos! La forza di Chivu dal punto di vista umano»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spalletti a DAZN: «Oggi partita pessima sotto tutti i punti di vista. Se la squadra non reagisce dal punto di vista mentale sono il primo responsabile»L’allenatore della Juventus ha commentato la partita trasmessa su DAZN, definendola “pessima sotto tutti i punti di vista”.

Automotive Dealer Day 2026: il punto di vista di Roberto Scarabel, Presidente di AsConAutoAll’inizio del 2026 si svolgerà l’Automotive Dealer Day, un evento dedicato al settore automobilistico.

Temi più discussi: SportMediaset Live 2026; Riccione diventa il villaggio di SportMediaset: in spiaggia arrivano tv, calcio e ospiti vip con Pressing; SportMediaset Live a Riccione: appuntamento a domenica 31 maggio; Riccione diventa un set tv con SportMediaset Live e i protagonisti del calcio italiano.

Ranocchia: Chivu? Ecco cosa mi dicono i giocatori. Stankovic? Fossi nell’Inter… x.com

TV - SportMediaset Live Riccione 2026, una giornata di grandi campioni, talk e calciomercato su Italia 1Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dei grandi protagonisti del calcio italiano: domenica 31 maggio SportMediaset arriva a Riccione con un grande evento live dedicato ai tifosi e ... napolimagazine.com

Ranocchia: Chivu? Ecco cosa mi dicono i giocatori. Stankovic? Fossi nell’Inter…Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia ha analizzata la grande stagione dell'Inter. Alla domanda se questo è il ciclo migliore dell'Inter moderna, l'ex difensore ha risposto così ... fcinter1908.it