Lo show di Chivu in tv da Jhonny Ranocchia alla battuta a Monica Bertini | Non dico nulla altrimenti nello spogliatoio

Martedì sera, durante la finale di Coppa Italia, Cristian Chivu ha manifestato grande entusiasmo, mostrando un atteggiamento più vivace del solito davanti alle telecamere. La sua esultanza è stata evidente, in particolare dopo la rimonta della sua squadra contro il Como a San Siro. Dopo l’evento, Chivu ha partecipato a uno show televisivo, dove ha fatto una battuta a una conduttrice e si è lasciato andare a commenti scherzosi in privato con altri presenti.

Cristian Chivu alla finale di Coppa Italia ci teneva eccome. Raramente il tecnico dell’ Inter si era mostrato così euforico davanti alle telecamere, come martedì sera dopo la pazza rimonta nerazzurra a San Siro contro il Como. Risate, battute e show in diretta tv con lo studio di SportMediaset. Chivu ha cominciato da Andrea Ranocchia, ex difensore dell’Inter e oggi opinionista su Canale 5 per i match di Coppa Italia. “Ciao Jhonny “, ha esordito il tecnico, riesumando un soprannome dei tempi in cui i due giocavano insieme. Tra le risate, Ranocchia ha spiegato: “Mi chiamava Jhonny Stecchino perché ero secco secco”. Poi un’altra battuta di Chivu per Federica Zille, bordocampista di Dazn ma anche ospite in studio su Mediaset: “Volevo chiederti cosa fai qua”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lo show di Chivu in tv, da “Jhonny” Ranocchia alla battuta a Monica Bertini: “Non dico nulla, altrimenti nello spogliatoio” Notizie correlate Chivu scherza in tv con Zille e Bertini dopo Inter-Como: “Non dico niente altrimenti mi cazziano”Chivu si presenta in diretta visibilmente entusiasta per il successo in rimonta (3-2) che ha trascinato i nerazzurri in finale di Coppa Italia. Sinner, che spavento! Lo scherzo di Vagnozzi nello spogliatoio a MiamiDopo aver vinto il torneo di Miami, battendo Lehecka in due set, Sinner è stato sorpeso da uno scherzo di Simone Vagnozzi ed Alejandro Resnicoff... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chivu scherza in tv con Zille e Bertini dopo Inter-Como: Non dico niente altrimenti mi cazziano; Chivu scatenato con Monica Bertini: Non ti dico niente o mi cazziano! Poi sul paragone con Mou…; Pressing: Domenica 19 aprile Video; Inter-Como oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro. Chivu show, le battute in diretta con Monica Bertini e Federica Zille diventano viraliChristian Chivu euforico. Brillante, divertente, sollevato: la pazza rimonta dell'Inter sul Como, che vale la finale di Coppa Italia, gli consente anche di scherzare in diretta a Mediaset con Monica B ... corrieredellosport.it Chivu scherza in tv con Zille e Bertini dopo Inter-Como: Non dico niente altrimenti mi cazzianoChivu si presenta in diretta visibilmente entusiasta per il successo in rimonta (3-2) che ha trascinato i nerazzurri in finale di Coppa Italia ... fanpage.it Cristian Chivu letteralmente scatenato nel post partita di Inter-Como Da Monica Bertini ad Andrea Ranocchia, il tecnico nerazzurro ne ha per tutti dopo la clamorosa rimonta dei suoi #intercomo #coppaitalia #chivu - facebook.com facebook #Chivu scherza con Monica #Bertini: "A te non posso dire niente, altrimenti vengo cazziato in spogliatoio" x.com