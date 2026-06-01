Da quella casa odore di bruciato | all' arrivo della polizia calci e pugni a un agente che finisce al pronto soccorso
All’arrivo degli agenti, un uomo ha reagito con calci e pugni, colpendo uno di loro, che è finito al pronto soccorso. La chiamata riguardava un odore di bruciato e rumori sospetti provenienti da un appartamento. La polizia è intervenuta domenica mattina alle 9. Nessuno ha riferito di altri feriti o di armi. Gli agenti hanno fermato l’uomo, che si era scagliato contro di loro.
L'odore di bruciato che usciva da un appartamento e alcuni rumori riconducibili a una lite. Questa la segnalazione giunta alla centrale operativa della questura che domenica mattina ha fatto accorrere la polizia, intorno alle 9.30, in via Panfilo Castaldi (zona Porta Venezia), a Milano.Un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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