Un episodio violento si è verificato nel pronto soccorso dell'ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Un uomo ha prima avuto un alterco verbale, poi ha aggredito poliziotti e una guardia giurata con calci, pugni e morsi. L’aggressore ha causato tre feriti e, al termine dell’intervento delle forze dell’ordine, è stato arrestato.

San Fermo della Battaglia, 26 marzo 2026 – Prima l' aggressione verbale, per poi passare a quella fisica, che ha causato tre feriti, e si è conclusa con il suo arresto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. In camera di sicurezza ieri è finito un uomo di 38 anni di Castellanza, provincia di Varese, che ieri verso le 13 era arrivato in ospedale accompagnato dai carabinieri, e con la fidanzata, dopo aver creato problemi alle stazione ferroviaria di Luisago. L’aggressione a poliziotti e guardia giurata. Davanti all' evidente stato di alterazione dell'uomo, i medici hanno fatto intervenire i poliziotti del posto fisso del Sant'Anna, assieme a una guardia giurata, contro i quali si è subito scagliato: prima inveendo contro di loro, e poi aggredendoli fisicamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Follia al Pronto soccorso del Sant’Anna: calci, pugni e morsi a poliziotti e guardia giurata

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