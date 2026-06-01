Un nuovo treno estivo collega Pisa alle zone montane della Lunigiana, offrendo una possibilità di viaggio tra costa e montagna. Il servizio, pensato per la stagione estiva, amplia l’offerta di trasporti regionali e favorisce il turismo nelle aree interne. La linea collega le località costiere con le destinazioni di montagna, facilitando gli spostamenti dei viaggiatori durante i mesi caldi. La proposta mira a incentivare le visite tra le diverse zone, senza specificare dettagli sulla frequenza o le tariffe.

L’offerta turistica e i trasporti regionali si arricchiscono di una nuova opportunità per la stagione estiva. Dal 15 luglio al 6 settembre 2026 prenderà il via un collegamento ferroviario inedito che unirà Pisa, la riviera della Versilia e le montagne di Minucciano. I biglietti per questa nuova tratta sono già a disposizione dell’utenza sui canali di vendita di Trenitalia. Orari e coincidenze strategiche. L’organizzazione logistica è stata concepita per massimizzare il tempo a disposizione dei viaggiatori, offrendo loro la possibilità di dedicare una giornata intera alle attività all’aperto, all’escursionismo e alla visita dei centri storici. La partenza mattutina garantisce l’arrivo a Minucciano entro le ore 9,20, mentre la corsa serale assicura il rientro nel capoluogo pisano non oltre le 20,56. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Da Pisa alle vette della Lunigiana: debutta il nuovo treno estivo per il turismo tra costa e montagna

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