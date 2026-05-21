Da Roma a Istanbul sul treno più iconico del mondo | quanto costa il nuovo Orient Express

Un viaggio tra Roma e Istanbul a bordo del nuovo Orient Express porta i viaggiatori attraverso l’Europa a bordo di uno dei treni più celebri al mondo. Il percorso ripropone il fascino di un’epoca passata, con un’attenzione particolare all’eleganza e alla cura dei dettagli. Il prezzo del biglietto varia in base alle opzioni scelte e alla durata del viaggio. La tratta rappresenta una delle più lunghe e suggestive dell’attuale offerta del treno.

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