Da Roma a Istanbul sul treno più iconico del mondo | quanto costa il nuovo Orient Express
Un viaggio tra Roma e Istanbul a bordo del nuovo Orient Express porta i viaggiatori attraverso l’Europa a bordo di uno dei treni più celebri al mondo. Il percorso ripropone il fascino di un’epoca passata, con un’attenzione particolare all’eleganza e alla cura dei dettagli. Il prezzo del biglietto varia in base alle opzioni scelte e alla durata del viaggio. La tratta rappresenta una delle più lunghe e suggestive dell’attuale offerta del treno.
Da Roma a Istanbul, attraversando l’Europa su uno dei treni più iconici del mondo: il nuovo viaggio firmato La Dolce Vita Orient Express riporta in scena il fascino lento di un tempo, così elegante e quasi cinematografico, come solo quello delle grandi rotte ferroviarie può essere. Un itinerario esclusivo che promette paesaggi, design italiano, alta cucina e un prezzo da vero viaggio di lusso, pensato per chi vuole trasformare lo spostamento in esperienza. Il nuovo itinerario Roma-Istanbul dell’Orient Express. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il debutto internazionale della tratta Roma-Istanbul è previsto per il 22 ottobre 2026, con le vendite già aperte. 🔗 Leggi su Funweek.it
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Arriva a ottobre La Dolce Vita Orient Express: il viaggio di lusso da Roma a Istanbul dlvr.it/TSdr1Q #TRENO #orientexpress #treni #ferrovie x.com
Da Roma a Istanbul con un treno da sogno: il nuovo Orient Express ...Continua ? facebook
Da Roma a Istanbul sul treno più iconico del mondo: quanto costa il nuovo Orient ExpressDa Roma a Istanbul sull’Orient Express: viaggio di lusso tra paesaggi, design italiano e alta cucina, con prezzi da sogno. funweek.it
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