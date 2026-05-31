Dal 15 luglio al 6 settembre sarà attivo un nuovo collegamento ferroviario tra Pisa e Minucciano, passando per la costa e la zona montuosa. Il servizio è stato programmato per il periodo estivo e sarà operativo ogni giorno. La tratta collega la città toscana alle località di montagna, passando per la regione costiera. Questa novità permetterà di viaggiare tra le due aree senza cambiare mezzo di trasporto. La linea sarà disponibile per tutta la stagione estiva.

PISA – Un nuovo servizio ferroviario estivo sarà attivato sulla tratta Pisa – Versilia – Minucciano dal 15luglio al 6 settembre. Il servizio prevede treni Pisa-Minucciano mattutini e serali, studiati per garantire collegamenti comodi tra la città, la costa e la montagna, favorendo l’accesso a percorsi escursionistici, borghi storici e attività all’aperto. “L’iniziativa per noi è di fondamentale importanza – spiega l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – vuol sostenere la mobilità via ferro nelle aree interne e sulla costa, e al tempo stesso favorire il turismo, creando nuove, preziose opportunità di spostamento e collegamento tra Pisa, la costa e la Lunigiana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Treni, da Pisa a Minucciano: da metà luglio nuovo collegamento tra costa e montagna

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