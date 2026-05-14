In Colombia, il periodo successivo alla presidenza di Petro ha segnato un aumento degli omicidi politici, con numerosi assassinii tra leader di organizzazioni di difesa dei diritti umani e, più recentemente, tra i candidati alle prossime elezioni presidenziali del 2026. Tra il 2021 e aprile di quest'anno, si sono verificati diversi episodi di violenza, mentre il Paese si trova di fronte a una situazione complessa legata alla presenza della guerriglia e del traffico di droga.

Tra il 2021 e l’aprile di quest’anno, la Colombia post Pablo Escobar ha raggiunto il picco degli omicidi politici, contabilizzando vittime tra i vertici delle associazioni a difesa dei diritti umani, e di recente anche tra i candidati alla presidenza nella cornice della campagna elettorale 2026. L’assassinio più clamoroso è stato quello di Miguel Uribe Turbay, candidato del Centro Democrático prima dell’attuale Paloma Valencia, ferito il 7 giugno 2025 durante un comizio a Bogotà e deceduto in agosto dello stesso anno ancora in terapia intensiva. Sono stati condannati per questo omicidio a 22 anni i mandanti, tra cui spicca la figura di Simeón Pérez Marroquín, nome in codice El Viejo, dissidente Farc contrario agli accordi di pacificazione del 2016 siglati dall’allora presidente Juan Manuel Santos.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Colombia è a un bivio dopo Petro. E la guerriglia della droga continua

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