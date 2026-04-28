La Colombia contro Enel | perché Petro attacca il gigante italiano

Il presidente colombiano ha accusato la divisione nazionale di Enel di essere la principale causa dell’aumento dei costi della vita nel Paese. Nei giorni scorsi, Petro ha lanciato un attacco diretto contro il colosso energetico italiano, evidenziando come le sue attività siano responsabili degli aumenti nei prezzi dell’energia. L’intervento ha attirato l’attenzione sul ruolo delle aziende straniere nel settore energetico locale.

Un attacco a gamba tesa: il presidente colombiano Gustavo Petro nei giorni scorsi ha accusato la divisione nazionale del colosso energetico italiano Enel di essere la principale causa dei rincari nel costo della vita nel Paese. Riprendendo una recente manovra della Sovraintendenza dei Servizi Pubblici, l’autorità che monitora le operazioni nei settori critici, che ha multato Enel per 2,8 miliardi di dollari per presunte irregolarità nel prezzo della fornitura di energia che coinvolgerebbero il mancato utilizzo della centrale idroelettrica di Betania nell’ottobre 2022, Petro ha detto che il gruppo è stato “il principale colpevole della crescita del tasso di inflazione a marzo”, respingendo le critiche provenienti dalla destra colombiana che imputava le crescite alla riforma del salario “vitale”.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Colombia contro Enel: perché Petro attacca il gigante italiano Notizie correlate Colombia: la sinistra vince le legislative, Petro guida il PattoLa Colombia si trova a un bivio storico dove la coalizione di sinistra guidata da Gustavo Petro si conferma come forza dominante nei dati preliminari... La sinistra guidata da Petro vince le elezioni legislative in ColombiaLa coalizione di sinistra guidata dal presidente Gustavo Petro si è imposta nelle elezioni legislative dell’8 marzo, considerate un test cruciale in...