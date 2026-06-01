Da Palazzo Uffici a Boccaleone oltre 400mila euro per la manutenzione di edifici pubblici e culturali

La Giunta comunale ha approvato un progetto da 420mila euro per la manutenzione di edifici pubblici e culturali, tra cui Palazzo Uffici e Boccaleone. L’intervento, finanziato con fondi comunali, riguarda lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. La cifra complessiva sarà impiegata per interventi su più edifici, senza ricorso a finanziamenti esterni. Il progetto esecutivo è stato approvato recentemente e riguarda interventi di conservazione e miglioramento degli immobili.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di edifici istituzionali e culturali, un piano di interventi da 420mila euro finanziato interamente con risorse proprie dell’amministrazione. Il programma coinvolge cinque strutture comunali distribuite in diversi quartieri e punta a migliorare funzionalità, sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi utilizzati quotidianamente da cittadini e operatori. Secondo il cronoprogramma approvato dalla Giunta, i lavori prenderanno il via entro l’estate e si concluderanno entro la fine del 2026. “Con questo intervento proseguiamo il lavoro di... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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