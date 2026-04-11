Colpo da oltre 400mila euro | cade l' accusa scarcerato Giacomino chin d' oro

In una recente decisione giudiziaria, l'accusa di associazione a delinquere, furti per oltre 400 mila euro e contrabbando di sigarette è stata revocata nei confronti di una persona nota come Giacomino

Associazione a delinquere, furti per oltre 400mula euro, contrabbando di sigarette: arriva lo sconto di pena per Giacomino “chin d’oro”. Giacomo Palma, nato a Giugliano in Campania nel 1972 era stato indicato nei verbali del collaboratore di giustizia Giuliano Pirozzi come “Giacomino chin d’oro”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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