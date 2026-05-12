Un milione e mezzo di euro per eliminare l’amianto dagli edifici pubblici della Toscana

Un investimento di un milione e mezzo di euro è stato destinato alla rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici della Toscana. La decisione arriva dopo decenni in cui si sono conosciuti i rischi per la salute associati a questo materiale, utilizzato in passato in edilizia e in vari settori industriali per le sue proprietà ignifughe e di isolamento. La regione ha avviato un piano per interventi di bonifica e smaltimento.

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FIRENZE – Da quasi mezzo secolo sono noti i potenziali gravi rischi per la salute legati all’amianto, in passato ampiamente utilizzato nell’edilizia e in molti settori dell’industria per le sue caratteristiche ignifughe e di isolamento termico e acustico. Da anni quello che viene comunemente chiamato anche ‘eternit’ non viene più impiegato in alcun settore manifatturiero e per eliminarne del tutto la presenza la Regione ha approvato lunedì (11 maggio) la delibera 568, che approva il bando dotato di un fondo di un milione e mezzo di euro a fondo perduto destinato a Comuni, Unioni di Comuni e Province della Toscana ed alla Città Metropolitana Firenze per rimuovere e bonificare gli edifici di proprietà pubblica dove ancora ne esistono tracce, come coperture, costruzioni cemento-amianto e luoghi di deposito di materiali friabili.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un milione e mezzo di euro per eliminare l’amianto dagli edifici pubblici della Toscana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Grave raid vandalico in favore della famiglia nel bosco toscana: scritte spray su vari edifici pubbliciSansepolcro (Arezzo), 14 aprile 2026 – Scoppia il caso a Sansepolcro, dove scuole ed edifici pubblici sono stati imbrattati nella notte con vernice... Dai banchi di scuola al Data Center della Polizia: 200mila euro per edifici pubblici più efficientiEdifici sicuri in grado di consumare un quantitativo di energia limitato senza correre il rischio di sprecarne. Argomenti più discussi: Un milione e mezzo per l’Agna. Nuovo intervento sull’argine; Impianti di risalita di proprietà pubblica, il 13 maggio apre il bando da 1,5 milioni di euro; Nuovo volto per Pontremoli: dalla Regione mezzo milione di euro per la rigenerazione urbana; Aumentano le richieste di aiuto contro l'usura. #milioneemezzo - Results on X | Live Posts & Updates x.com Aria più pulita: dalla Regione un milione di euro per bus e mezzi greenL’assessore Barontini: Investimento concreto per ridurre le emissioni e prepararci alle nuove sfide europee. In arrivo nuovi veicoli elettrici, ibridi e a metano ... intoscana.it