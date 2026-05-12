A Bettolle torna l’iniziativa di controlli gratuiti promossa da Auser, rivolta a chi desidera monitorare il proprio stato di salute senza costi. L'iniziativa offre visite e controlli di base, aperti a tutti senza obbligo di prenotazione. La salute viene spesso trascurata per diversi motivi, e questa iniziativa mira a favorire l’accesso a controlli essenziali per chi lo desidera.

La salute è la prima cosa a cui bisognerebbe pensare ma spesso capita, per vari motivi, di doverla trascurare un po’. Ritmi frenetici quotidiani, il tempo che non basta mai per fare tutto quello che occorre, la dimenticanza. Ma per "rimediare" si possono sfruttare anche quelle iniziative che sono sempre preziose per effettuare un controllo o acquisire qualche informazione in più. A Bettolle, sabato 16 maggio, ne torna una importante, la " Giornata della Prevenzione " voluta dall’ Auser Centostelle Bettolle. Il format ricalca quello degli scorsi anni e quindi controlli gratuiti (su prenotazione) e conferenze per approfondire alcune tematiche di interesse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bettolle, controlli gratuiti. Torna l’iniziativa Auser

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