Tre festival musicali, tra cui uno a Poplar e un altro a Red Valley, hanno attirato rispettivamente migliaia di spettatori nelle ultime settimane. Le manifestazioni si sono svolte senza incidenti e con un alto livello di partecipazione, consolidando la loro presenza nel panorama musicale nazionale. Sono stati confermati artisti di rilievo e pubblico proveniente da diverse regioni. Le date e le location sono state comunicate attraverso canali ufficiali, con eventi in programma anche nei prossimi mesi.

C’è chi li descrive come un grande rito collettivo e catartico, che aiuta a riscoprire il senso di comunità e a staccarsi dalla monotonia della routine o dallo schermo di un telefono. E chi, invece, li celebra come trampolini di lancio per artisti che, passando dai loro palchi e a suon di gavetta, sono arrivati in testa alle classifiche o nelle cuffiette di un pubblico sempre più ampio. La dimensione dei festival musicali che, soprattutto nella stagione estiva, costellano i cartelloni delle città italiane, sembra essere quella di un tempo sospeso, dove cultori e profani, ragazzi e adulti dimenticano responsabilità e impegni per concedersi un momento di sana e gioiosa leggerezza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Da Mi Ami a Poplar e Red Valley, i festival musicali generano appartenenza

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