MI AMI Festival 2026 cosa ci aspettiamo dalla ventesima edizione

L'edizione 2026 del MI AMI Festival si avvicina alla sua ventesima edizione, suscitando interesse tra appassionati e artisti. Lo scorso anno, prima dell’evento, sui social ufficiali è comparso un cartello con la scritta “Sayf” in evidenza e la frase “NEXT BIG THING” sotto, creando aspettative sulla lineup e sulle novità in programma. La comunicazione sui canali digitali si è concentrata su elementi che hanno alimentato curiosità tra i follower. Non sono ancora stati annunciati i dettagli precisi della prossima edizione.

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L'anno scorso poco prima del MI AMI Festival, sui canali social ufficiali era apparso un cartello: sopra c'era scritto Sayf, sotto “ NEXT BIG THING”. Il MI AMI ci aveva visto lungo, come quasi sempre, e quella scommessa sull'allora semisconosciuto rapper è diventata uno di quei momenti di cui il festival si alimenta: l'istante in cui una piccola intuizione editoriale anticipa di qualche mese quello che il resto d'Italia capirà più tardi. Kimberley Ross Quest’anno tocca alla ventesima edizione, all’Idroscalo di Milano, dal 21 al 24 maggio. Il festival fondato da Carlo Pastore e Stefano Bottura è arrivato a un punto in cui il proprio ruolo nella scena musicale italiana è talmente sedimentato da essere quasi una categoria a sé. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - MI AMI Festival 2026, cosa ci aspettiamo dalla ventesima edizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tuning Fest 15 marzo 2026|Trailer 9:16|Parco Esposizioni Novegro Sullo stesso argomento Grande Fratello Vip 2026: cosa ci aspettiamo dalla prima edizione post-SignoriniGli elementi di novità sono essenzialmente tre: il ritorno di Ilary Blasi, arcinemica di Fabrizio Corona proprio per via di quello scontro epico in... Leggi anche: Festival internazionale del giornalismo, la ventesima edizione fra eventi e speaker da tutto il mondo III Points Festival 2026 Lineup Fase 1 (Miami, Florida) reddit Mi Ami Festival 2026, tutto ciò che c'è da sapereGiovedì 21 maggio saliranno sul palco Maria Antonietta & Colombre, i Ministri, Brucherò nei Pascoli, Les Votives e Satantango, dopo l'apertura del rapper Pepeta insieme alla sua live band The Dream Te ... tg24.sky.it Al via MI AMI Festival 2026 [Info e Biglietti]La band post-punk irlandese Gurriers arriva in Italia per un appuntamento del Nobody’s Coming To Save You tour: martedì 17 novembre al Circolo Magnolia di Milano. newsic.it