Da un sarcofago a Giotto e Picasso | storia di un gesto nell' arte Alla Fondazione Rovati una mostra curata da Salvatore Settis

Da iodonna.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mostra alla Fondazione Rovati, curata da Salvatore Settis, viene esposta una selezione di opere che spaziano dal sarcofago romano decorato con scene mitologiche a dipinti di artisti come Giotto e Picasso. Tra i pezzi in esposizione si trova un sarcofago antico che rappresenta la Morte di Meleagro, utilizzato come elemento narrativo per illustrare un gesto specifico. La mostra mette in evidenza come l’arte abbia documentato momenti e azioni attraverso diverse epoche e stili.

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M ilano, 13 mag. (askanews) – Un sarcofago romano decorato con la Morte di Meleagro e altri episodi del mito usato come elemento narrativo per raccontare la storia di un gesto, qui rappresentato. Parte da questa suggestiva costruzione la mostra intitolata proprio “Storia di un gesto” alla Fondazione Luigi Rovati di Milano, curata da Salvatore Settis. Leggi anche › A Milano, si può viaggiare attraverso 3000 anni di Giochi Olimpici “L’abbiamo raccontato puntando sulla formalità del gesto – ha detto il professore ad askanews – sul fatto che un gesto può essere un geroglifico, può rappresentare qualcosa con una certa costanza. Ora il gesto che è... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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