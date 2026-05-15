Da un sarcofago a Giotto e Picasso | storia di un gesto nell' arte Alla Fondazione Rovati una mostra curata da Salvatore Settis

Nella mostra alla Fondazione Rovati, curata da Salvatore Settis, viene esposta una selezione di opere che spaziano dal sarcofago romano decorato con scene mitologiche a dipinti di artisti come Giotto e Picasso. Tra i pezzi in esposizione si trova un sarcofago antico che rappresenta la Morte di Meleagro, utilizzato come elemento narrativo per illustrare un gesto specifico. La mostra mette in evidenza come l’arte abbia documentato momenti e azioni attraverso diverse epoche e stili.

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M ilano, 13 mag. (askanews) – Un sarcofago romano decorato con la Morte di Meleagro e altri episodi del mito usato come elemento narrativo per raccontare la storia di un gesto, qui rappresentato. Parte da questa suggestiva costruzione la mostra intitolata proprio “Storia di un gesto” alla Fondazione Luigi Rovati di Milano, curata da Salvatore Settis. Leggi anche › A Milano, si può viaggiare attraverso 3000 anni di Giochi Olimpici “L’abbiamo raccontato puntando sulla formalità del gesto – ha detto il professore ad askanews – sul fatto che un gesto può essere un geroglifico, può rappresentare qualcosa con una certa costanza. Ora il gesto che è... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da un sarcofago a Giotto e Picasso: storia di un gesto nell'arte. Alla Fondazione Rovati una mostra curata da Salvatore Settis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Da un sarcofago romano a Picasso: il gesto che attraversa i secoli? Domande chiave Come può un gesto antico influenzare la potenza di Guernica? Quale segreto nasconde il movimento delle braccia nel sarcofago romano?... K-Mania anche nell'Arte: i protagonisti coreani da scoprire e una mostra da vedereOra è il turno dell’Arte, in particolare quella proiettata nelle immagini in movimento: un nuovo tassello che si aggiunge e travolge tutti noi. Titolo del Sole 24 0re per un articolo di Salvatore Settis sul sarcofago con le Scene della vita di Meleagro (II secolo dC) che non c'entra nulla con le guerre. Ma Settis con altri riferimenti estranei (Pisano e Giotto) ce lo fa entrare: gli interessa arrivare a Guernic x.com Da un sarcofago a Giotto e Picasso: storia di un gesto nell'arteMilano, 13 mag. (askanews) - Un sarcofago romano decorato con la Morte di Meleagro e altri episodi del mito usato come elemento narrativo per raccontare la storia di un gesto, qui rappresentato. Parte ... libero.it La Fondazione Rovati racconta la storia di un gesto, dal mito di Meleagro a PicassoMilano - Una figura di donna irrompe nella scena con le braccia protese all’indietro, espressione codificata di disperazione. Nato in età romana e attestato in un vaso d’argento da Pompei conservato a ... arte.it