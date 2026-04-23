Il Dialogo | Illegio svela titolo e alcuni dei capolavori in mostra da giugno

Sta per aprire le porte una delle mostre più spettacolari e stimolanti che il Friuli Venezia Giulia abbia ammirato in questi anni: Il Dialogo, la nuova proposta che Illegio sta preparando e che si potrà visitare dal prossimo 11 giugno fino all’8 novembre 2026.I capolavori in mostra saranno 50.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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