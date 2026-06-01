Cynthia Vargas | il clima altera i sapori e le perdite del rum

Notizia in breve

Il clima sta influenzando i profili aromatici del rum, modificando le caratteristiche del prodotto. Le variazioni climatiche alterano i sapori e portano a perdite durante il processo di invecchiamento. Per compensare queste differenze, vengono sperimentati nuovi tipi di legno per l’affinamento. La ricerca e lo sviluppo nel settore mirano a adattarsi ai cambiamenti climatici, con modifiche nelle tecniche di maturazione e nei materiali utilizzati.