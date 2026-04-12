Recentemente è scoppiato un dibattito tra esperti riguardo a un aggiornamento della linea di processori Intel Core 2026, chiamato Arrow Lake Refresh. Alcuni hanno rilevato che il metodo di ottimizzazione del software utilizzato per testare le prestazioni potrebbe aver influenzato i risultati dei benchmark, creando un’immagine diversa rispetto alle performance effettive del prodotto. La questione riguarda principalmente le modalità di misurazione adottate durante le prove di laboratorio.

L’ultimo rilascio della linea di processori Core 2026, denominata Arrow Lake Refresh, ha scatenato un acceso dibattito tecnico a causa di una metodologia di ottimizzazione che sembra alterare la percezione delle prestazioni reali. La novità riguarda i chip Core Ultra 200S Plus, caratterizzati da quattro core E aggiuntivi rispetto alle generazioni precedenti, che promettono salti prestazionali nel multitasking e nei giochi alla risoluzione 1080p grazie all’integrazione del Binary Optimization Tool (BOT). Il funzionamento del BOT e le criticità rilevate nei benchmark. La nuova architettura di Intel si basa su una tecnologia denominata BOT, che agisce in modo radicale sul software.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Intel Arrow Lake: il trucco del software che altera i benchmark

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