Cybersecurity nella pubblica amministrazione giovedì in città l' evento Secure Talks

Palazzo della Cultura ospita giovedì 4 giugno, a partire dalle 9,30, "Secure Talks", evento istituzionale dedicato alla sicurezza digitale nella pubblica amministrazione. L'iniziativa è organizzata da Fortinet in collaborazione con il Comune.Al centro della giornata le strategie per proteggere le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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