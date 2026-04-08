Concorso nella Pubblica Amministrazione e Ministero dell’Economia | posti per funzionari e dirigenti

Due concorsi pubblici sono stati annunciati e scadranno entrambi ad aprile. La prima selezione riguarda 61 posti di dirigente nella Pubblica Amministrazione, mentre la seconda offre 15 posti di funzionario presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La comunicazione è stata fatta dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione e dall’ente ministeriale. Le prove di selezione si svolgeranno in tempi ravvicinati.

La Scuola nazionale dell’Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze lanciano due concorsi in scadenza ad aprile: 61 posti per dirigenti nella Pubblica Amministrazione e 15 posti per funzionari al MEF. I bandi prevedono requisiti di laurea o titoli post-laurea e le domande vanno presentate online tramite il portale inPA. 🔗 Leggi su Fanpage.it Corruzione nella pubblica amministrazione, Schifani chiama a raccolta i dirigenti: "Più controlli e responsabilità"Riunione straordinaria dopo le recenti indagini: rafforzate vigilanza interna, procedure di segnalazione degli illeciti e verifiche nelle aree a... Leggi anche: Concorso Unico Ripam 2026, 5000 posti per assistenti e funzionari nella PA: cosa sapere e chi può iscriversi Temi più discussi: Concorsi pubblici aprile 2026, oltre 13.000 posti aperti anche per diplomati senza esperienza: ecco l'elenco completo; Concorso SNA Dirigenti 2026: Bando pubblicato per 73 allievi al corso-concorso selettivo per 61 amministrativi; Concorsi pubblici, ad aprile scadono i bandi Mef e Sna: ecco come candidarsi; Concorsi pubblici di aprile: i bandi per dirigenti dello Stato e esperti al ministero dell’Economia. Concorso Sna 2026 per dirigenti alla Scuola nazionale di Amministrazione, requisiti e proveIl bando per selezionare e assumere 73 allievi della Scuola di dirigenti della Pubblica Amministrazione scade il 23 aprile ... quifinanza.it Concorso per diplomati nella Pubblica Amministrazione: prevista solo la prova scrittaNuovo concorso nella Pubblica Amministrazione per il reclutamento di 27 diplomati da assumere a tempo pieno e indeterminato presso l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Per iscriversi alla ... it.blastingnews.com NOI DIPENDENTI (E ASPIRANTI) DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- news&concorsi - facebook.com facebook Continuiamo a capire come fare una delle cose più difficili di tutte: andare oltre gli slogan quando si tratta di migliorare la pubblica amministrazione, usando come riferimento le soluzioni adottate all’estero. Oggi il nostro @MFantinati ci parla di come cambiare x.com