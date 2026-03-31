Corruzione nella pubblica amministrazione Schifani chiama a raccolta i dirigenti | Più controlli e responsabilità

Il presidente del Senato ha convocato i dirigenti della pubblica amministrazione per discutere di misure contro la corruzione. Durante l'incontro, sono stati annunciati aumenti nella vigilanza interna, controlli a campione e un richiamo alla responsabilità dei dirigenti. La riunione si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare i controlli e prevenire comportamenti illeciti nella pubblica amministrazione.

Riunione straordinaria dopo le recenti indagini: rafforzate vigilanza interna, procedure di segnalazione degli illeciti e verifiche nelle aree a rischio Maggiore vigilanza interna, controlli a campione e un richiamo netto alla responsabilità dei dirigenti. È la linea tracciata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che ha convocato a Palazzo d’Orléans il Comitato di coordinamento dei dipartimenti riunendo tutti i dirigenti generali dell’amministrazione regionale. Una riunione straordinaria che arriva all’indomani delle recenti indagini che hanno coinvolto alcuni funzionari e che segna un cambio di passo nella gestione dei controlli interni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Leggi anche: Zangrillo “Premiare il merito nella Pubblica amministrazione”

Sanità siciliana, Schifani convoca la giunta per sospendere Iacolino: verifiche più stringenti sui dirigentiSicurezza, etica e controlli rafforzati: la Regione avvia procedure straordinarie dopo l’inchiesta che coinvolge il nuovo direttore del Policlinico...

Una selezione di notizie su Corruzione nella pubblica...

Temi più discussi: La percezione delle corruzione. Servono nuovi indicatori; UE, ok alla direttiva anticorruzione: stretta su corruzione e reati contro la pubblica amministrazione. In Italia torna l'abuso d'ufficio; La nuova Direttiva sulla lotta contro la corruzione approvata dal Parlamento europeo; La Ue riapre il dossier abuso d’ufficio - Amoroso: prenderne atto.

Lotta alla corruzione, Schifani convoca i dirigenti generali: Più controlli contro ogni illecitoMaggiori controlli per individuare comportamenti illeciti dei dipendenti e rafforzamento delle misure per prevenire casi di corruzione all’interno della pubblica amministrazione. Sono questi gli obiet ... blogsicilia.it

Regione, il presidente Schifani convoca i dirigenti generali: Più controlli per prevenire illeciti e corruzioneMaggiori controlli per individuare comportamenti illeciti dei dipendenti e rafforzamento delle misure per prevenire casi di corruzione all’interno della pubblica amministrazione. Sono questi gli ... ilsicilia.it

Indagine su Provincia di Crotone, Manica indagato per corruzione - Il Crotonese - facebook.com facebook

Arresti eccellenti ed inchieste a sorpresa non risparmiano neppure uomini considerati vicino a Putin, come il fondatore del media filo-Cremlino, Readovka. Nella rete degli indagati funzionari e assessori, sotto accusa spesso per corruzione. Leggi l'articolo di G x.com