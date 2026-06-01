All'alba di oggi, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha concluso il salvataggio di uno speleologo rimasto incastrato con un arto inferiore a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti. L'intervento è iniziato ieri e si è concluso stamattina alle 5:40. L'uomo è stato estratto e trasportato fuori dalla grotta. Non sono stati resi noti dettagli sulle sue condizioni di salute.

All'alba di stamattina, verso le ore 5:40, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Sepeleologico ha concluso il salvataggio di un uomo che ieri era rimasto incastrato con un arto inferiore nella Grotta dei Cinghiali Volanti a circa 120 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti in soccorso 53 tecnici provenienti da diverse regioni d'Italia. Nel corso delle operazioni è stato allestito un piccolo campo sanitario all'interno della grotta per consentire al personale medico e sanitario del Cnsas di effettuare una valutazione approfondita delle condizioni dell'uomo. Accertato che il quadro clinico fosse complessivamente buono e che non fossero presenti condizioni tali da richiedere il trasporto in barella, è stata pianificata e avviata l'uscita assistita dalla cavità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cuneo, liberato lo speleologo incastrato nella grotta. L'intervento dei soccorsi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Speleologo bloccato nella Grotta dei Cinghiali Volanti vicino Cuneo, immobilizzato da un masso: i soccorsiUn speleologo si trova bloccato a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti vicino a Garessio, in provincia di Cuneo.

Cuneo, speleologo incastrato in una grotta a -120 metriUn speleologo è rimasto incastrato a circa 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio, in provincia di...

Temi più discussi: Liberato lo speleologo intrappolato in una grotta a Garessio; Missione nella notte: salvato lo speleologo intrappolato a -120 metri nella Grotta dei Cinghiali Volanti; Intrappolato per 14 ore a 120 metri di profondità nella Grotta dei Cinghiali Volanti: uno speleologo è stato salvato dopo una straordinaria operazione; Liberato dal Soccorso Alpino lo speleologo rimasto ferito a 120 metri di profondità.

È stato soccorso e liberato lo speleologo che era rimasto bloccato in una grotta a oltre cento metri di profondità, in provincia di Cuneo. #tg3 x.com

Dodici ore per salvarlo, bastava un secondo per perderlo: il racconto del soccorritore che ha liberato lo speleologo Nicolò AstoriLuca Longo, tra i soccorritori che, dopo 12 ore, ha tratto in salvo Nicolò Astori, 20enne di Finale Ligure, in provincia di Savona, rimasto bloccato nella grotta dei Cinghiali Volanti, in provincia di ... torino.corriere.it

Cuneo, liberato lo speleologo incastrato nella grotta. L'intervento dei soccorsiAll'alba di stamattina, verso le ore 5:40, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Sepeleologico ha concluso il salvataggio di un uomo che ieri era ... iltempo.it