Numerosi sacchi di plastica e rifiuti sono stati trovati abbandonati lungo una strada, alcuni con il materiale ancora all’interno. Tra i sacchi, è stato rinvenuto anche un calendario per la raccolta, posizionato tra i rifiuti. La scena mostra sacchi chiusi e lasciati in modo indiscriminato, senza rispetto delle regole di differenziazione e conferimento corretto. La zona è stata segnalata alle autorità competenti.

Sacchi di rifiuti abbandonati a bordo strada, pieni di materiale conferito in modo scorretto e senza alcuna differenziazione. È quanto è stato segnalato nelle scorse ore da RetiAmbiente Carrara lungo viale Zaccagna, nella frazione di Avenza, nel tratto che passa sotto il cavalcavia autostradale. A dare l’allarme è stato un operatore di RetiAmbiente, che aveva notato l’accumulo di numerosi sacchi lasciati ai margini della carreggiata. Una scena che, oltre a compromettere il decoro urbano, rappresenta l’ennesimo episodio di abbandono illecito sul territorio. Le verifiche del contenuto hanno riscontrato rifiuti di varia natura, mescolati tra loro e quindi conferiti in violazione delle regole della raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cumuli di sacchi in strada. Calendario per la raccolta trovato insieme ai rifiuti

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