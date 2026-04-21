Pellezzano ronde notturne contro i rifiuti | trovato denaro tra i sacchi

Nella notte, le guardie zoofile dell’AISA hanno effettuato un controllo su tutto il territorio di Pellezzano, vigilando contro la presenza di rifiuti abbandonati. L’operazione si è conclusa questa mattina, con due sanzioni amministrative elevate. Durante l’ispezione, tra i sacchi di rifiuti sono stati trovati dei soldi. Le pattuglie hanno proseguito le attività di monitoraggio senza ulteriori incidenti.

Le pattuglie delle guardie zoofile AISA hanno sorvegliato l’intero territorio di Pellezzano durante un monitoraggio notturno che si è concluso solo stamattina, portando all’inflizione di due sanzioni amministrative. Durante le operazioni di ricognizione tra i rifiuti abbandonati, gli addetti hanno rinvenuto anche una somma di denaro in contanti, un dettaglio che aggiunge un elemento di mistero alla gestione dei siti di smaltimento illegale. L’impatto della vigilanza sul decoro e la sicurezza urbana. Oltre al rilevamento dei rifiuti, l’intervento delle guardie ha toccato anche il tema dell’incolumità pubblica e del ripristino dei servizi. In seguito a una segnalazione ricevuta da una residente, le squadre sono intervenute per gestire la rottura dello sportello di una cabina elettrica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pellezzano, ronde notturne contro i rifiuti: trovato denaro tra i sacchi Notizie correlate Qualiano, spazzatura abbandonata fuori dal cantiere della biblioteca: sacchi bianchi e cuscini tra i rifiutiDiritti Infanzia: al Presidente UNICEF Italia Nicola Graziano il premio “Eccellenze Meridionali 2026” per il suo impegno a favore dei bambini Sanità,... Rifiuti e degrado tra le scuole di Camerlata: “Sacchi lanciati nel parcheggio del Giovio”Strada sporca, rifiuti abbandonati e, secondo chi segnala, anche sacchi lanciati all’interno di un’area scolastica.