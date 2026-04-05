Rifiuti raccolta differenziata al 47% Il sindaco | Il traffico dei cumuli è stato quasi debellato

A Castel Volturno la percentuale di raccolta differenziata si attesta al 47%, con il sindaco che segnala un miglioramento rispetto a luglio 2024, quando si fermava al 23%. In quel periodo, si trovavano cumuli di rifiuti ovunque e si verificava uno sversamento incontrollato proveniente da tutta la provincia. Recentemente, il primo cittadino ha affermato che il traffico di cumuli di rifiuti è stato quasi eliminato.

Il primo cittadino: "Un appelloa chi tornerà nelle seconde case per le festività: rispettate il calendario,il territorio" La raccolta dei rifiuti indifferenziati a Castel Volturno si posizione al 47%. “Se torniamo indietro di pochi mesi a luglio 2024 abbiamo trovato un territorio fermo al 23% sommerso di rifiuti con cumuli ovunque e uno sversamento continuo, incontrollato che arrivava da fuori, da tutta la provincia. Una ferita aperta sotto gli occhi di tutti”, ha sottolineato il sindaco Pasquale Marrandino. “Oggi qui cumuli non ci sono più. Non sono spariti per caso. Sono spariti perchè abbiamo deciso insieme di difendere questa terra con le fototrappole, con il lavoro instancabile della polizia municipale, col supporto delle associazioni, col coraggio dei cittadini per bene”, ha evidenziato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Vesuvio live. . “BUCHE, RIFIUTI E TRASPORTI” Luigi de Magistris condanna l’operato di Manfredi: “La gente cade e si spezza le gambe. Raccolta rifiuti peggiorata. Trasporti Noi comprammo 25 treni, ne ha messi in funzione 3 o 4” La puntata completa di N - facebook.com facebook