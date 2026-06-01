Cuesta-Parma la conferma nasce da una convinzione precisa | vuole mostrare il suo vero calcio

Da parmatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Parma ha deciso di confermare il difensore Cuesta, con l’obiettivo di continuare a mostrare il suo stile di gioco. La decisione deriva dalla convinzione condivisa tra club e giocatore che le capacità e il contributo del tecnico spagnolo non siano ancora stati espressi appieno. La volontà di proseguire il rapporto si basa su questa reciproca fiducia nel potenziale ancora inespresso.

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C'è un elemento che più di ogni altro ha spinto il Parma e Carlos Cuesta verso la prosecuzione del rapporto: la convinzione reciproca che il lavoro del tecnico spagnolo non sia ancora stato realmente visto nella sua forma più compiuta.È questo il punto fermo emerso nei colloqui degli ultimi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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