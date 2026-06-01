Cuesta-Parma la conferma nasce da una convinzione precisa | vuole mostrare il suo vero calcio
Il Parma ha deciso di confermare il difensore Cuesta, con l’obiettivo di continuare a mostrare il suo stile di gioco. La decisione deriva dalla convinzione condivisa tra club e giocatore che le capacità e il contributo del tecnico spagnolo non siano ancora stati espressi appieno. La volontà di proseguire il rapporto si basa su questa reciproca fiducia nel potenziale ancora inespresso.
C'è un elemento che più di ogni altro ha spinto il Parma e Carlos Cuesta verso la prosecuzione del rapporto: la convinzione reciproca che il lavoro del tecnico spagnolo non sia ancora stato realmente visto nella sua forma più compiuta.È questo il punto fermo emerso nei colloqui degli ultimi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Press Conference | Carlos Cuesta | Parma-Hellas Verona | Serie A Enilive 2025/26
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Temi più discussi: Cuesta resta al Parma: confermata la fiducia al tecnico spagnolo; La conferma di Cuesta, finalmente continuità; Parma, incontro positivo con Cuesta: l'allenatore resta in gialloblù; PARMA, I NUMERI DI CUESTA: IL TIFO HA SCELTO, TOCCA ALLA SOCIETA’.
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