L'opposizione ha iniziato a mostrare chiaramente le sue posizioni, mentre il governo si prepara a discutere di una nuova riforma dei diritti al primo Consiglio dei ministri. La tensione tra le forze politiche si fa più visibile in vista delle decisioni che si avvicinano, con alcune opposizioni che manifestano opposizione e altre che mantengono un atteggiamento più cauto. La questione dei diritti torna così al centro del dibattito politico, annunciando possibili scontri nelle prossime settimane.

Pronti via, il Campo Largo promette che al primo Consiglio dei ministri approverà una riforma dei «diritti». Non hanno ancora una coalizione definita, il programma non c’è, devono provare a vincere le elezioni, sono spaccati sull’economia e la politica estera, dunque provano a mostrare qualcosa che li unisce. Elly Schlein ieri ha platealmente rivelato la debolezza strutturale delle sinistra, i suoi limiti, un’ideologia dominante che non allarga ma restringe il perimetro dell’azione politica. Un convegno contro «l’omolesbobitransfobia» è stato sufficiente per mostrarne tutte le debolezze. Provo a mettere in fila le conseguenze di una caotica giornata di primi giorni di governo immaginario del Campo Largo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'opposizione inizia a mostrare il suo vero volto

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Héros ou traître, la vérité sur Philippe Pétain

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