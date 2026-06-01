Se Giovanna, pur andando in confusione, riesce a far uscire i piatti Carmela, che fino a un attimo prima si professava più esperta della sorella, va nel pallone più totale, incapace addirittura di preparare un risotto. Il problema di questa puntata di Cucine da incubo è, naturalmente, il rapporto conflittuale tra due sorelle che devono capire se restare ancora insieme oppure separarsi. Cannavacciuolo le prova tutte, anche a farle cucinare insieme ricordando i profumi che si respiravano quando la loro nonna era ai fornelli, ma niente da fare: alla fine della puntata, dopo il restyling curato da Paolo Stella e un servizio in sala andato comunque a gonfie vele, Giovanna e Carmela non si guardano in faccia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cucine da incubo: Antonino Cannavacciuolo a Potenza «fallisce». E scrive una nuova pagina del programma

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DAL NO A MASTERCHEF AL SÌ A CUCINE DA INCUBO. ANTONINO CANNAVACCIUOLO PASSA DAL BSMT!

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