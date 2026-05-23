Cucine da incubo chiude in Basilicata | l’ultima sfida di Cannavacciuolo a Potenza

Notizia in breve

Cucine da incubo si conclude in Basilicata con l’ultima puntata a Potenza. La stagione si avvia alla fine, segnando la chiusura di uno dei programmi più seguiti nel settore della ristorazione. La trasmissione, condotta da uno chef noto, ha portato alla chiusura di diverse attività e ha promosso interventi di ristrutturazione. La puntata finale si è concentrata su un locale della città, con l’obiettivo di rinnovarlo e migliorare la qualità del servizio.