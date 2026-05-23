Cucine da incubo chiude in Basilicata | l’ultima sfida di Cannavacciuolo a Potenza
Cucine da incubo si conclude in Basilicata con l’ultima puntata a Potenza. La stagione si avvia alla fine, segnando la chiusura di uno dei programmi più seguiti nel settore della ristorazione. La trasmissione, condotta da uno chef noto, ha portato alla chiusura di diverse attività e ha promosso interventi di ristrutturazione. La puntata finale si è concentrata su un locale della città, con l’obiettivo di rinnovarlo e migliorare la qualità del servizio.
La primavera televisiva si avvia alla conclusione e con essa anche uno dei programmi più seguiti dagli appassionati di ristorazione e trasformazioni impossibili. Dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud per salvare ristoranti in crisi, Antonino Cannavacciuolo affronta l’ultima sfida di questo ciclo di episodi, questa volta nel cuore della Basilicata. A rendere ancora più interessante l’intervento c’è la presenza di Paolo Stella, il designer che quest’anno ha portato il suo tocco contemporaneo nel rinnovamento dei locali. Vediamo cosa ci aspetta. L’ultimo episodio di Cucine da incubo: domenica 24 maggio su Sky. L’appuntamento finale di questa edizione di Cucine da incubo è fissato per domenica 24 maggio alle 21. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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