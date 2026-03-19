in sup nello scolmatore salvato dai pompieri

Un uomo di 55 anni stava praticando stand-up paddle nel corso d'acqua chiamato Sup nello Scolmatore, a Pontedera, quando si è trovato in difficoltà. Verso le 11:30 di ieri, è rimasto intrappolato nel vortice generato dal

PONTEDERA Un 55enne che ieri mattina verso le 11,30 stava facendo Sup nello Scolmatore, a ridosso delle paratie che vengono azionate per far defluire le piene dell’Arno, è rimasto intrappolato nel vortice del "rullo" all’inizio del corso artificiale, a ridosso dello sbarramento in cemento. L’uomo non riusciva più a uscire dalle acque gelide del canale e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa per trarlo in salvo. I sanitari del 118, che hanno preso in cura il 55enne dopo che i pompieri l’hanno portato sull’argine, hanno riscontrato uno stato di ipotermia. Qualche altro minuto in acqua e le sue condizioni sarebbero state al limite tra la vita e la morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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