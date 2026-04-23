Al distretto per un prelievo di sangue | bloccato in ascensore salvato dai pompieri

Un anziano è rimasto bloccato in un ascensore mentre si recava al distretto sanitario per un prelievo di sangue. I vigili del fuoco sono intervenuti e lo hanno liberato. L’uomo, nonostante la sua età, ha mantenuto calma durante l’incidente. Nessuno è rimasto ferito e il prelievo è stato comunque effettuato in seguito.

Nonostante l'età avanzata, ha mantenuto il necessario sangue freddo anche di fronte ad una situazione che avrebbe voluto sicuramente evitare. Bloccato per tre quarti d’ora nell’ascensore del distretto sanitario, finché i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo. La disavventura è accaduta a un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Blackout nell’ospedale. Bloccato in ascensore: "Liberato dai pompieri"Blackout di un’ora mezza all’ospedale del Delta a Lagosanto, con l’interruzione di alcuni servizi e una persona che è rimasta bloccata all’interno... In Sup nello Scolmatore. Salvato dai pompieriPONTEDERA Un 55enne che ieri mattina verso le 11,30 stava facendo Sup nello Scolmatore, a ridosso delle paratie che vengono azionate per far defluire... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Punto prelievi, da domani torna l’accettazione; La banda di ladri che ruba nelle scuole dell'Alessandrino; Furti itineranti e rapine lampo: colpite scuole, market ed auto in sosta. 10 arresti della Polizia di Stato; A Piediripa per l’accettazione, a Corridonia per il prelievo: anche la sindaca Giampaoli dice basta. Al distretto per un prelievo di sangue: bloccato in ascensore, salvato dai pompieriNonostante l'età avanzata, ha mantenuto il necessario sangue freddo anche di fronte ad una situazione che avrebbe voluto sicuramente evitare. Bloccato per tre quarti d’ora nell’ascensore del distretto ... padovaoggi.it San Marino RTV. . AEROPORTO INTERNAZIONALE “Nuova porta sul mondo, porta che riscrive gli orizzonti”. È un cambio di paradigma quello che sta dietro il progetto del nuovo distretto aeroportuale: l'Aeroporto Internazionale Rimini-San Marino diventa da i - facebook.com facebook Ollastra, alla Fiera di San Marco anche il distretto rurale del Giudicato di Arborea x.com