Cuccioli venduti online | condannato in Cassazione veterinario che firmava falsi documenti sulle vaccinazioni

Un veterinario è stato condannato in Cassazione per aver firmato falsi documenti sulle vaccinazioni e microchippature di cuccioli venduti online. Anche in terzo grado, l’accusa ha confermato che il professionista aveva fornito certificati riguardanti animali che non aveva mai incontrato o visitato. I cuccioli sono stati venduti senza che il veterinario ne abbia mai verificato le condizioni di salute o le caratteristiche.

Anche in terzo grado è stato condannato un veterinario che forniva documenti riguardanti lo stato di salute e la microchippatura di alcuni cuccioli che venivano venduti online senza nemmeno averli mai visti. Gli ermellini hanno così sancito il principio che la firma falsa del medico corrisponde a un atto pubblico e il caso rientra in un reato penale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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