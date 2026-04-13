Meda | giovane vittima di una truffa online venduti falsi biglietti per un concerto

Un giovane residente a Meda è stato vittima di una truffa online dopo aver acquistato dei biglietti per un concerto attraverso un annuncio su un social network. Dopo aver versato circa 1.000 euro, si è reso conto che i biglietti erano falsi e che l'annuncio si trattava di un raggiro. L’indagine è in corso per risalire ai responsabili e bloccare ulteriori truffe di questo tipo.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. E’ morto oggi Carlo Monguzzi, consigliere comunale di Milano, fondatore di Legambiente e dei Verdi,. A Milano ieri sera la processione per la Pasqua Ortodossa. Un momento di intensa spiritualità. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Meda: giovane vittima di una truffa online, venduti falsi biglietti per un concerto Meda, vende falsi biglietti da 1.300 euro per un concerto: 29enne deferitoMeda (Monza), 13 aprile 2026 – Ha cercato di vendere biglietti falsi, dal valore di 1. Biglietti online per Lady Gaga, ma l’annuncio era una truffaLoro Piceno (Macerata), 13 aprile 2026 – Pensa di comprare i biglietti per il concerto di Lady Gaga, ma l’annuncio era una truffa.