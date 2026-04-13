Arredi falsi venduti online e nei negozi | aziende coinvolte anche a Bari e Lecce

La Guardia di finanza di Torino ha avviato un’operazione chiamata “Gamba corta” per contrastare la vendita di arredi falsi, sia online che nei negozi. Tra le aree interessate ci sono anche Bari e Lecce, dove sono state identificate aziende coinvolte nella commercializzazione di prodotti di design contraffatti. L’indagine si concentra sulla rete di distribuzione e vendita di mobili che imitano marchi registrati, con sequestri e verifiche in corso.