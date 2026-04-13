Arredi falsi venduti online e nei negozi | aziende coinvolte anche a Bari e Lecce
La Guardia di finanza di Torino ha avviato un’operazione chiamata “Gamba corta” per contrastare la vendita di arredi falsi, sia online che nei negozi. Tra le aree interessate ci sono anche Bari e Lecce, dove sono state identificate aziende coinvolte nella commercializzazione di prodotti di design contraffatti. L’indagine si concentra sulla rete di distribuzione e vendita di mobili che imitano marchi registrati, con sequestri e verifiche in corso.
C’è anche Bari tra i territori coinvolti nell’operazione “Gamba corta”, condotta dalla Guardia di finanza di Torino contro la contraffazione nel settore dell’arredamento di design.Le indagini, coordinate dalla Procura torinese, hanno portato al sequestro di oltre 6.500 prodotti tra lampade e.🔗 Leggi su Baritoday.it
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