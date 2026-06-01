Cuba Trump e l’idea suggestiva di una soluzione venezuelana

Venerdì, il comandante di Southcom ha incontrato alti ufficiali delle forze armate cubane. La discussione ha riguardato le relazioni tra Stati Uniti e Cuba, ancora caratterizzate da molte incognite. Tra i temi trattati si è parlato di una possibile soluzione venezuelana, senza dettagli aggiuntivi. La situazione rimane fluida e poco chiara, con nessun accordo annunciato ufficialmente.

Resta per ora ricca di incognite la situazione delle relazioni tra Stati Uniti e Cuba. Venerdì, il comandante di Southcom, Francis Donovan, ha avuto un incontro con alti funzionari delle forze armate dell’Avana. Il meeting è avvenuto nei pressi della base navale di Guantanamo Bay. Secondo una nota di Southcom, si è trattato di «un breve colloquio su questioni di sicurezza operativa». «Entrambe le delegazioni hanno considerato l’incontro positivo, durante il quale sono state affrontate le questioni relative alla sicurezza lungo il perimetro di separazione dell’enclave militare e si è concordato di mantenere la comunicazione tra i due comandi militari», ha dichiarato, dal canto suo, il ministero della Difesa di Cuba. 🔗 Leggi su Panorama.it

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